Odogu impavido: "Lascerò che le prestazioni parlino per me. Poco entusiasmo? Mi motiva"

David Odogu, nuovo difensore rossonero classe 2006, è stato l'ultimo acquisto della campagna estiva del Milan e oggi è stato presentato, poco dopo il suo nuovo compagno Cristopher Nkunku, in conferenza stampa alla presenza dei giornalisti. Il calciatore è arrivato per fare il quinto centrale della rosa di Allegri dal Wolfsburg con cui ha giocato tre partite tra i professionisti, tutte arrivate in Bundesliga, massimo campionato tedesco. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Hai l'ambizione e la voglia che in Italia un 2006 può fare il titolare al Milan?

"Sono giovane e lo so, ma è questo il mio obiettivo. Sono venuto qui per giocare sempre e dimostrare che un giovane calciatore lo può fare anche in poco tempo. Non ho tanta esperienza ma conosco le mie qualità, e so che posso competere con i grandi calciatori, settimana dopo settimana, sennò non avrei firmato per un club come il Milan. Voglio lavorare duro e fare tutto il possibile, e Milanello ha tutto il possibile per farmi essere pronto presto".

Il fatto che attorno a te non ci sia entusiasmo ti motiva?

"Questo mi motiva. Quando vieni in un grande club sai che hai pressione, aspettative alte. So come convinverci, e questa è una grande motivazione, soprattutto in campo. Lascerò che le mie prestazioni parlino per me. Adesso devo lavorare duro".