Odogu sincero: "Un anno fa non avrei mai immaginato di poter essere nella stessa squadra di Modric"

David Odogu è stato il decimo e ultimo accquisto del Milan per la campagna estiva di calciomercato della stagione 2025/2026. Il giovanissimo difensore tedesco, classe 2006, è arrivato dal Wolfsburg a sorpresa e ha firmato un contratto quadriennale con opzione di un anno in più, il quinto. Ieri è atterrato a Milano nel pomeriggio, ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Oggi era in campo a Milanello a conoscere il mister Allegri e chi c'è della squadra.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanTV.

Che effetto ti fa in entrare in uno spogliatoio con così tanti campioni?

"Ora realizzo di essere al Milan e di poter giocare con calciatori come Modric, per esempio. Un anno fa non avrei mai immaginato di poter essere nella sua stessa squadra. Lo prenderò come esempio, essendo giovani. In generale, la squadra è piena di grandi giocatori e non vedo l'ora di imparare da loro, perché sono molto giovane e voglio migliorarmi. Ho la migliore opportunità per farlo in questo club"