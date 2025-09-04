Oggi alle 17.30 Nkunku e Odogu saluteranno i tifosi al Flagship Store di via Dante

Dopo la conferenza stampa di presentazione, domani Christopher Nkunku e David Odogu avranno la possibilità di incontrare anche i tifosi del Milan al Flagship Store di via Dante a partire dalle 17.30. Lo riferisce il sito ufficiale rossonero: "I due nuovi rossoneri, Christopher Nkunku e David Odogu, sono pronti ad incontrare i tifosi. I due calciatori, arrivati negli ultimi giorni della sessione estiva a rinforzare la rosa a disposizione di Mister Allegri, saranno presenti al Flagship Store di via Dante oggi, giovedì 4 settembre alle 17.30, dopo le rispettive conferenze stampa di presentazione a Casa Milan. Come da tradizione consolidata per tutti i nuovi acquisti, Christopher e David visiteranno il nostro Store e incontreranno i tifosi. Appuntamento quindi in via Dante 12, pronti a dare il miglior benvenuto possibile a Nkunku e Odogu!".

La conferenza stampa è fissata alle ore 15.30 e sarà possibile seguirla in diretta su Milan Tv oltre che con il consueto live testuale proposto dalla nostra redazione di MilanNews.it. Non ci sarà invece l'altro colpo di mercato degli ultimi giorni, Adrien Rabiot, che è impegnato con la nazionale francese per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026.