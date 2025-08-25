Oggi giornata importante per Hojlund al Napoli: gli azzurri vogliono avvicinarsi alla chiusura
Rasmus Hojlund è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Scrive infatti il collega Gianluca Di Marzio sui propro profili social che quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per sbloccare l'arrivo del danese del Manchester United al Napoli.
Il club partenopeo è in costante contatto con le parti fiducioso di potersi avvicinare alla chiusura, così da riuscire a mettere a disposizione di Antonio Conte un sostituto di assoluto livello di Romelu Lukaku, che dovrà rimanere fermo ai box per un po' dopo l'infortunio al polpaccio rimediato nell'ultima amichevole di pre campionato contro l'Olympiakos.
