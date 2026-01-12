Oggi la Juventus chiude il 20° turno: può agganciare Napoli e Roma

Nella giornata di oggi si chiuderà il 20° turno di Serie A Enilive. In campo, soprattutto, la Juventus che scenderà in campo, in casa, contro la Cremonese alle ore 20.45. Con una vittoria, la formazione di Luciano Spalletti potrebbe agganciare nuovamente Napoli e Roma al terzo posto e rendere ancora più caotica la situazione in vetta alla classifica. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, in programma anche una partita cruciale per la zona salvezza tra Genoa e Cagliari.

20ESIMA GIORNATA DI SERIE A - LE PARTITE

10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna 1-1

10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa 2-2

10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo 2-0

10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino 2-0

11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma 1-2

11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan 1-1

11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio 0-1

11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli 2-2

12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari DAZN

12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY