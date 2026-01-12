Serie A, la classifica aggiornata: sei squadre in 9 punti, quattro in 4
Il pareggio di ieri sera tra Inter e Napoli, 2-2 nel big match di San Siro, ha consegnato una classifica sempre più in corta in vetta alla classifica: ci sono quattro squadre in quattro punti e se la Juventus dovesse vincere oggi potrebbero essere addiritura cinque le formazioni coinvolte. Indipendentemente dal risultato dei bianconeri, al termine di questo turno ci saranno sei squadre in nove punti, contando fino al Como. Rimane il jolly per Inter, Milan, Napoli e proprio Como che dovranno giocare il recupero in settimana.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 43*
Milan 40*
Napoli 39*
Roma 39
Juventus 36*
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22*
Parma 21*
Cagliari 19*
Lecce 17*
Genoa 16*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13
* una partita in meno
