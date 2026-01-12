In attesa dei recuperi, questo il programma del 21esimo turno di Serie A
MilanNews.it
In attesa dei risultati dei recuperi delle partite che non si sono disputate per via della Supercoppa Italiana, queste sono le partite del prossimo turno di campionato, valevole per la 21esima giornata di Serie A Enlive.
VENERDÌ 16/01
Pisa-Atalanta, ore 20.45
SABATO 17/01
Udinese-Inter, ore 15.00
Napoli-Sassuolo, ore 18.00
Cagliari-Juventus, ore 20.45
DOMENICA 18/01
Parma-Genoa, ore 12.30
Bologna-Fiorentina, ore 15.00
Torino-Roma, ore 18.00
MIlan-Lecce, ore 20.45
LUNEDÌ 19/01
Cremonese-Verona, ore 18.30
Lazio-Como, ore 20.45
Pubblicità
News
Retroscena da Firenze: la battuta davanti a tutti di Allegri a Nkunku. E la frecciata decisa alla squadra
Firenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa mancadi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Turnover Allegri, Marchegiani: "Ha messo dentro Ricci, Jashari e Loftus: non tre ragazzini della Primavera"
4 Retroscena da Firenze: la battuta davanti a tutti di Allegri a Nkunku. E la frecciata decisa alla squadra
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Stanchi o sfortunati? Troppi cambi oppure no? Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Fiorentina-Milan e le domande che lascia
live mnLIVE MN - Allegri: "Forse mi sono spiegato male coi ragazzi. Non possiamo andare avanti con 11 giocatori"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com