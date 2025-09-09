Oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello: domenica la sfida al Bologna
Ieri è cominciata la settimana che porterà a Milan-Bologna, partita che si disputerà allo stadio di San Siro domenica 14 settembre 2025 a partire dalle ore 20:45. Proprio nella giornata di ieri, il gruppo di Allegri ha vissuto l'ultimo giorno di riposo: mentre la ripresa degli allenamenti per i rossoneri a Milanello è prevista per quest'oggi.
Sarà una giornata importante anche per capire se Rafa Leao potrà essere a disposizione di Max Allegri dopo l'infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari a metà agosto. Mentre ci si avvicinerà alla sfida contro la formazione di Italiano, man mano faranno ritorno in Italia tutti i rossoneri impegnati con le nazionali. Oggi giocheranno gli ultimi otto mentre Modric, Saelmaekers, Athekame, e De Winter hanno già concluso i loro appuntamenti.
