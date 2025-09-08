Oggi Modric ed Athekame in campo: l'orario delle partite

Oggi Modric ed Athekame in campo: l'orario delle partiteMilanNews.it
Oggi alle 17:10News
di Manuel Del Vecchio

Questi gli impegni odierni dei rossoneri attualmente impegnati con le rispettive nazionali:

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Svizzera-Albania: lunedì 8 settembre ore 18.30, Aarau - Qualificazioni Euro Under 21

Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Montenegro: lunedì 8 settembre ore 20.45, Zagabria - Qualificazioni Mondiale 2026

Contro le Isole Fær Øer, partita giocata venerdì 5, Modric ha disputato circa 25 minuti, mentre Athekame ha giocato tutti i 90 minuti della sfida contro l'Estonia sempre venerdì 5 settembre.