Oggi si chiude il mercato nelle federazioni di Svizzera e Romania
MilanNews.it
Oggi si chiudono le danze in Romania e in Svizzera.
Ecco quali paesi hanno il calciomercato ancora aperto e quando lo vedranno concludersi, nel dettaglio.
Dove è ancora aperto il calciomercato:
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
