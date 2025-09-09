Oggi si chiude il mercato nelle federazioni di Svizzera e Romania

Oggi si chiude il mercato nelle federazioni di Svizzera e RomaniaMilanNews.it
Oggi alle 16:40News
di Antonello Gioia

Oggi si chiudono le danze in Romania e in Svizzera. 

Ecco quali paesi hanno il calciomercato ancora aperto e quando lo vedranno concludersi, nel dettaglio.

Dove è ancora aperto il calciomercato:
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre