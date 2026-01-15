Oggi si gioca Como-Milan: orario, diretta TV e probabile formazione
COMO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter
56 Saelemaekers 19 Fofana 19 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
18 Nkunku 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa
IV Uomo: Pairetto
VAR: Doveri
AVAR: Di Paolo
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Allegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio di Franco Ordine
