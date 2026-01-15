Serie A: la classifica aggiornata in attesa di Como-Milan

© foto di Federico De Luca 2025
News
di Lorenzo De Angelis

L'Inter vince di misura contro il Lecce grazie alla rete di Pio Esposito, che con un guizzo da attaccante vero ha permesso alla formazione di Chivu di sfruttare il passo falso in casa del Napoli e conquistare 3 punti fondamentali in ottica classifica, visto che si porta a +6 proprio dai partenopei in attesa del Milan, che giocherà domani contro il Como. 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46
Milan 40*
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13

* una partita in meno