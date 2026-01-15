Oggi tocca a Bologna e Milan, ieri a Inter e Napoli: i risultati dei recuperi della 16^ giornata

Dopo le partite di ieri oggi toccherà a Bologna e Milan recuperare le rispettive partite della 16esima giornata di Serie A, che non disputarono per via degli impegni in Supercoppa Italiana. Di seguito i risultati delle partite di Inter e Napoli, che non senza qualche difficoltà sono comunque riuscite a portare a casa punti pesanti, chi di più, chi di meno:

Napoli-Parma 0-0

Inter-Lecce 1-0

Bologna-Verona, ore 18.30

Como-Milan, ore 20.45



SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46

Milan 40*

Napoli 40

Roma 39

Juventus 39

Como 34*

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna 27*

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Parma 22

Genoa 19

Cagliari 19

Lecce 17

Fiorentina 14

Verona 13*

Pisa 13

* una partita in meno