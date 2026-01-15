Oggi tocca a Bologna e Milan, ieri a Inter e Napoli: i risultati dei recuperi della 16^ giornata
Dopo le partite di ieri oggi toccherà a Bologna e Milan recuperare le rispettive partite della 16esima giornata di Serie A, che non disputarono per via degli impegni in Supercoppa Italiana. Di seguito i risultati delle partite di Inter e Napoli, che non senza qualche difficoltà sono comunque riuscite a portare a casa punti pesanti, chi di più, chi di meno:
Napoli-Parma 0-0
Inter-Lecce 1-0
Bologna-Verona, ore 18.30
Como-Milan, ore 20.45
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 46
Milan 40*
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13
* una partita in meno
Allegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio di Franco Ordine
Allegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
Beccantini punge Leao: "In attesa che Füllkrug si sblocchi, il portoghese non ha ancora inciso lì davanti"
Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l'Odissea di un calcio che ha perso la bussola
ESCLUSIVA MN - Pauluzzi (L'Équipe): "Maignan pilastro del Milan, importante il ruolo di Allegri. E sulle voci Juve e PSG..."
L'importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odino
Il messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
Firenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
