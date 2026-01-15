Oggi tocca a Bologna e Milan, ieri a Inter e Napoli: i risultati dei recuperi della 16^ giornata

di Lorenzo De Angelis

Dopo le partite di ieri oggi toccherà a Bologna e Milan recuperare le rispettive partite della 16esima giornata di Serie A, che non disputarono per via degli impegni in Supercoppa Italiana. Di seguito i risultati delle partite di Inter e Napoli, che non senza qualche difficoltà sono comunque riuscite a portare a casa punti pesanti, chi di più, chi di meno: 

Napoli-Parma 0-0
Inter-Lecce 1-0
Bologna-Verona, ore 18.30
Como-Milan, ore 20.45
 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46
Milan 40*
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13

* una partita in meno