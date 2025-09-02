Openda: "Quando ho saputo della Juve non ho dormito"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 02 SET - "Sono felicissimo, quando ho saputo di poter venire alla Juve non ho nemmeno dormito: le strutture sono belle, c'è tutto per rendere al meglio": così il nuovo attaccante bianconero, Luis Openda, si presenta ai canali ufficiali del club.

"I miei punti di forza sono la velocità e la potenza, spero di metterle a disposizione per la squadra e per segnare tanti gol - ha aggiunto il classe 2000, prelevato dal Lipsia nell'ultimo giorno di mercato - e so che la Serie A non è facile: ci sono ottime squadre e difese forti, ma sono felice e non vedo l'ora di esordire con questa maglia". (ANSA).