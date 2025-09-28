Ora Allegri fa giocare bene le sue squadre? Il tecnico sorride: "Ho la fortuna che la società mi ha messo a disposizione una rosa di ottima qualità”

vedi letture

In vista di Milan-Napoli di questa sera mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Che cosa le da più fiducia in vista di questo primo big match della stagione?

“In particolare non c’è niente. C’è solo che la squadra sta lavorando bene e ha vinto partite non facili e importanti: vincere le partite del campionato italiano non è mai semplice. Affronteremo quella che è la detentrice dello scudetto, quindi bisogna essere preparati. Per noi sarà un bel test”.

Che sensazione le lasciano questi commenti su un Allegri che fa giocare bene la sua squadra?

“Mah, sorrido. Ho la fortuna che la società mi ha messo a disposizione una rosa di ottima qualità”.