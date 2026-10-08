Ordine avverte: “Il Sassuolo con le big prepara meglio le partite, la Juve può testimoniare”

Franco Ordine analizza la partita di domenica sera contro il Sassuolo e sottolinea che i neroverdi si esaltano contro le big.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews (LEGGI QUI), il collega Franco Ordine ha commentato la prossima partita che vedrà i rossoneri affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Questa la sua analisi.

"Il viaggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo- Da sempre il Sassuolo è una squadra che si “sceglie” le partite da giocare. È successo di recente dopo l’impresa contro la Juve, è successo nel passato con Fabio Grosso alla guida. Cosa vuol dire? Semplicissimo: che tra gli esperti del gruppo (Berardi e Laurientè in prima linea a cui si è aggiunto il magnifico Matic) e i giovani talenti (Adzic) sono tutti inesorabilmente portati a preparare le sfide di cartello piuttosto che quelle di minore appeal"