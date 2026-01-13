Ordine ironizza: “Di Paolo ancora col Milan dopo precedenti chiacchierati. A quante presenze vince una bambolina?”

vedi letture

Sul suo profilo X, Franco Ordine ha commentato la designazione del signor. Di Paolo all'AVAR per la partita di giovedì sera tra Como e Milan. Una decisione che non è evidentemente condivisa e compresa dal giornalista che mostra tutto il suo dissenso con un tweet piuttosto ironico. In calce al pezzo le parole di Ordine.

COMO - MILAN AGIOVEDI 14/1 h. 20:45

ARBITRO: GUIDA

ASS: LO CICERO - YOSHIKAWA

IV: PAIRETTO

VAR: DOVERI

AVAR: DI PAOLO