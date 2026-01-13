Ordine ironizza: “Di Paolo ancora col Milan dopo precedenti chiacchierati. A quante presenze vince una bambolina?”
Sul suo profilo X, Franco Ordine ha commentato la designazione del signor. Di Paolo all'AVAR per la partita di giovedì sera tra Como e Milan. Una decisione che non è evidentemente condivisa e compresa dal giornalista che mostra tutto il suo dissenso con un tweet piuttosto ironico. In calce al pezzo le parole di Ordine.
COMO - MILAN AGIOVEDI 14/1 h. 20:45
ARBITRO: GUIDA
ASS: LO CICERO - YOSHIKAWA
IV: PAIRETTO
VAR: DOVERI
AVAR: DI PAOLO
Non immaginavo che a Lissone ci fosse la possibilità di un abbonamento stagionale: Di Paolo che ha precedenti chiacchierati (fuorigioco geografico, “decisione tua eh”) torna dopo Milan-Genoa e il pestone non visto su Fullkrug. Quesito a GR: a quante presenze vince una bambolina? pic.twitter.com/WVZpniBdl6— francesco ordine (@FrancescoOrdine) January 13, 2026
