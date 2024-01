Ordine: "Scaroni assente al vertice con Gravina per altri incarichi. Malumore a casa Milan"

"Il Milan si perde tra sconfitte, Var e gaffe". Sulle pagine de ll Giornale, Franco Ordine analizza così il non felicissimo momento rossonero dopo il ko in Coppa Italia contro l'Atalanta: "Per una volta, incassata la seconda eliminazione consecutiva, Stefano Pioli non è rimasto da solo al centro del mirino dei tifosi e dei social. Al suo fianco è stato impallinato Paolo Scaroni, presidente di Milan, Eni e con molti altri incarichi che gli hanno impedito di partecipare al vertice romano con Gravina sulle riforme del calcio, provocando qualche malumore anche a casa Milan.

Ma a scatenare il mondo rossonero sul web sono state le improvvide frasi pronunciate proprio da Scaroni prima della sfida con l'Atalanta ('all'inizio pensi ci siano anche troppe partite in Coppa Italia, poi magari pensi di vincerla'), diventate virali. Subito dopo è toccano a Pioli, liquidato con il giudizio popolare ('ha finito i bonus'). […]

Sullo sfondo di quest'altra delusione milanista, resiste comunque la questione arbitrale riassunta in modo efficace dal ceo Giorgio Furlani che se l'è cavata così: 'Ormai è tutto un caos'. A sentire Gasp, Pioli e Mou il tema dell'utilizzo del VAR è diventato centrale e sta provocando disparità di interventi e di risultati molto gravi per la regolarità della stagione".