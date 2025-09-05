Ordine: "Se si dà un’occhiata all’ultimo schieramento del Milan a Lecce e a quello probabile contro il Bologna, si ricavano una serie di indicazioni precise"

vedi letture

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport su come potrebbe giocare il Milan dopo il calciomercato: "Se si dà un’occhiata all’ultimo schieramento del Milan a Lecce e a quello probabile contro il Bologna, si ricavano una serie di indicazioni precise. La prima: il disegno tattico, nello svolgimento dell’azione non è il classico 3-5-2 ma un 3-4-2-1 perché l’intenzione di Max - già premiata a Lecce - è quella di portare Loftus-Cheek in coppia con Pulisic (o Nkunku) dietro la punta centrale Leao (o Gimenez). Inoltre se prendiamo nota del credito riscosso daperfomancei in alternativa a Estupinan si arriva a concludere che nello schieramento iniziale i due nuovi potrebbero essere Modric e Rabiot, al netto dei rientri dalle rispettive nazionali. La morale è una soltanto: puntare adesso sull’abilità di Allegri e dei suoi collaboratori per tirar fuori da questa rosa il miglior piazzamento possibile è sicuramente una strada da battere ma farlo dopo aver seguito subito avendo seguito le sue indicazioni avrebbe accorciato i tempi e magari migliorato la perfomance futura".

IL COMUNICATO UFFICIALE SU BENNACER

Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria, è ufficiale. Il club croato, nella notte, ha emanato il seguente comunicato ufficiale che certifica la chiusura della trattativa con il Milan per il centrocampista algerino che non aveva accettato la proposta dei turchi del Trabzonspor

Bennacer alla Dinamo Zagabria: il comunicato dei croati

Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo!

Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto