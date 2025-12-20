Ordine spiega cosa serve a questo Milan: "Un difensore, che non sarà Thiago Silva, e un difensore"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, il collega Franco Ordine si è soffermato sull'estrema necessità del Milan di rinforzarsi con almeno un paio di giocatori in questo calciomercato:

"È già successo in piena estate quando Mike Maignan sembrava in partenza per Londra, sponda Chelsea, e l’intervento di Allegri da una parte e del suo allenatore dei portieri dall’altra, scongiurarono il trasferimento, evitando tra l’altro i rischi del sostituto individuato (Milinkovic-Savic). I risultati di quel “dietrofront” sono stati fin qui prodigiosi, checchè se ne pensi della prova di Riyadh. È successo poi dopo la sconfitta domestica con la Cremonese.

Anche allora, approfittando della lite furibonda di Marsiglia, su suggerimento di Max, il Milan è piombato su Rabiot e in poche ore lo ha trascinato dal Velodrome a San Siro con evidente profitto documentato dai risultati successivi e dal rendimento del centrocampo milanista. È auspicabile che accada ancora, per la terza volta, dopo la sconfitta di Supercoppa d’Italia che ha finalmente aperto gli occhi anche a chi si è lasciato ingannare dai risultati collezionati dal nuovo gruppo e dal clima finalmente ricreato in quel di Milanello dove l’anno scorso - specie dopo l’avvento di Conceiçao - “sono avvenute cose che voi mortali nemmeno immaginate”. Il secondo test consecutivo di una difesa rimasta senza il suo perno centrale, Matteo Gabbia, non lascia spazio ad equivoci. De Winter, già entrato col Sassuolo (lasciò via libera a Laurientè per il 2-2) a Riyadh ha perso ogni traccia di Hojlund. Dopo il 2-0 del danese, depresso, invece di tornare in campo l’ex genoano ha fatto il giro largo dietro la porta di Maignan per non incrociare lo sguardo dei suoi sodali.

Non è andata meglio a Nkunku che al momento, con Gimenez appena operato alla caviglia e Leao ai box, è l’unico attaccante disponibile oltre a Pulisic. Ecco perché, per farla breve, al Milan reduce dall’Arabia non servono due qualunque ma due rinforzi per rendere più strutturata la rosa, uno in difesa (che non sarà Thiago Silva) e l’altro in attacco. Qui il tedesco Fullkrug ha più valore di un cerotto per coprire temporaneamente il vuoto che c’è nel reparto. È vero: le caratteristiche sono quelle richieste e cioè fisicità e talento nel gioco aereo, insomma una sorta di controfigura di Giroud. Forse persino il francese, alla sua bella età, richiamato a Milanello potrebbe offrire un rendimento meno incerto. Ma questo è il Milan di oggi che controlla in modo virtuoso i conti. Neanche i più sfegatati dei tifosi chiedono d’indebitarsi per un Mbappè o un giovane Nesta ma qualcosa di meglio è possibile".