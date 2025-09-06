Orlando critica il mercato del Milan: "Mi stupisco che non sia stato fatto qualcosa di più in difesa, perché manca qualcosa"
Nel corso del consueto appuntamento con Marcanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao e Adrien Rabiot.
Milan, ce la farà a fare il 9 Leao?
"La vedo Leao-dipendente questa squadra. Il Milan deve coprirsi di più, perché il problema della fase difensiva è evidente. Dietro deve passare a 4. Leao può giocare dappertutto lì davanti, da esterno è meglio, perché può fare più cose, ma se lo vuole provare punta con Pulisic, giusto così. Ma questa squadra deve trovare equilibrio dietro. Mi stupisco che non sia stato fatto qualcosa di più in difesa, perché manca qualcosa".
Come valuta l'acquisto di Rabiot?
"E' un gran bel centrocampo ora, se lo mette nel modo giusto Allegri. Ma quello del Napoli è ancora inarrivabile".
