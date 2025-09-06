Orlando su Leao: "Uno come lui può giocare in qualsiasi zona del campo"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao. Questo un particolare estratto delle sue considerazioni sul portoghese:
Milan, ce la farà a fare il 9 Leao?
"La vedo Leao-dipendente questa squadra. Il Milan deve coprirsi di più, perché il problema della fase difensiva è evidente. Dietro deve passare a 4. Leao può giocare dappertutto lì davanti, da esterno è meglio, perché può fare più cose, ma se lo vuole provare punta con Pulisic, giusto così. Ma questa squadra deve trovare equilibrio dietro. Mi stupisco che non sia stato fatto qualcosa di più in difesa, perché manca qualcosa".
