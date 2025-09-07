Orrico: "Non metto Allegri tra i migliori perché è davvero spudorato nel rinunciare al gioco"

Corrado Orrico, nel corso di un'intervista rilasciata in esclusiva a TMW, parla così di Massimiliano Allegri: "Non lo metto tra i migliori perché è davvero spudorato nel rinunciare al gioco. È l'opposto di quel che dovremmo predicare noi tecnici, cioè prima la cura individuale e poi la cura della squadra. Però credo ci volesse un tecnico così al Milan, Allegri i risultati in fondo all'anno li fa.

Non mi sento di esprimere le opinioni di chi lo bastona, io gli riconosco delle capacità di rimanere in concreto nel risultato. Lo scudetto per me lo vince il Napoli, poi Inter e Juve e Roma".