Orrico: "Rabiot viene additato come il cavallo di Allegri. Della serie: 'La partita l'abbiamo persa per Rabiot ma il tecnico non gli ha detto niente"

Corrado Orrico è intervenuto così nel corso di un'intervista rilasciata in esclusiva a TMW, parlando di Adrien Rabiot, acquistato dal Milan negli ultimi giorni di mercato. Il noto allenatore non è per nulla convinto dell'apporto positivo del francese in questo Milan. Queste le sue interessanti considerazioni:

Orrico non convinto di Rabiot

"Sinceramente? No. Non mi convincono gli innamoramenti dei tecnici, quando un tecnico si innamora e vuole un giocatore poi nello spogliatoio non è ben visto perché qualunque cosa faccia, Rabiot viene additato come il cavallo di Allegri. Della serie: 'La partita l'abbiamo persa per Rabiot ma il tecnico non gli ha detto niente".