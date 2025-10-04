Orsi contro la decisione di Di Francesco di escludere Camarda: "L'avrei fatto giocare dal 1' oggi"
Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore Nando Orsi ha commentato e criticato la scelta di Eusebio Di Francesco di lasciare in panchina Francesco Camarda contro il Parma preferendogli al centro del tridente d'attacco Stulic: "Va bene l'allenamento, ma i giocatori crescono muscolarmente anche giocando partite importanti. Camarda aveva segnato contro il Bologna: io l'avrei fatto giocare dal primo minuto oggi".
Orsi ha poi concluso: "Ho visto che Zaccagni dovrà saltare per infortunio la Nazionale ed è stato chiamato al suo posto Piccoli. Zaccagni fa un mestiere, Piccoli ne fa un altro. Camarda fa il centravanti: perché non provara convocare lui? Potrebbe essere una scommessa vincente oppure no, ma io in questo momento non lo posso sapere".
