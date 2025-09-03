Otto più Leao: questi i giocatori rimasti a Milanello con Allegri

Il Centro Sportivo di Milanello si è svuotato di colpo in questi giorni. Tra cessioni e soprattutto partenze per la sosta Nazionali, in questi giorni i giocatori della prima squadra a disposizione di Massimiliano Allegri sono pochissimi. In tutto, infatti, sono otto i calciatori che sia allenano da ieri pomeriggio agli ordini dello staff del tecnico livornese: a questi si unisce Rafa Leao che prosegue nel suo programma di recupero e va tolto Ardon Jashari infortunato.

Al momento sono presenti con Allegri: i portieri Pietro Terracciano e Torriani, i difensori Tomori, Gabbia e Odogu, i centrocampisti Ricci e Fofana e il neo attaccante Nkunku. Sono invece 12 i calciatori convocati: per la Francia ci sono Maignan e Rabiot, per la Croazia c'è Modric, per gli Stati Uniti c'è Pulisic, per il Belgio ci sono Saelemaekers e De Winter, per l'Inghilterra c'è Loftus-Cheek, per la Serbia c'è Pavlovic, per il Messico c'è Gimenez, per l'Ecuador c'è Estupinan, per la Svizzera U21 c'è Athekame, per l'Italia U21 c'è Bartesaghi.