Paganini: "Non vedo nell'Inter una squadra che possa calare così tanto fisicamente"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il collega Paolo Paganini ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul derby, snodo fondamentale per la stagione sia del Diavolo che dell'Inter.

Il Milan cosa si gioca nel derby?

"L'anno scorso l'Inter era arrivata in finale e aveva le energie fisiche e nervose concentrate lì. Ora invece i nerazzurri devono pensare solo al campionato, a parte la Coppa Italia, che però è relativa. Non vedo una squadra che possa calare così tanto a livello fisico e di risultati da poter permettere al Milan un sorpasso".