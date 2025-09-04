Paganini: "Se il centrocampo del Milan si è avvicinato a quello del Napoli? Si è avvicinato, ma è ancora dietro...

Intervenuto così a TMW RADIO, il giornalista ed opinionista sportivo Paolo Paganini ha commentato così il mercato estivo che si è da poco concluso. Questo un estratto delle sue considerazioni sulle mosse del Milan:

"La regina è stata il Napoli, partito molto avanti rispetto agli altri visti i soldi incassati da Kvara. Sono entrati poi altri soldi con Osimhen e ha chiuso un mercato molto importante. Poi c'è il Como, che sta facendo una politica per portarla a livelli europei. Mi è piaciuto il mercato della Fiorentina, ha rinnovato Kean, preso Piccoli, mentre Inter, Juve e Milan non mi hanno convinto, anche la Roma"

Se il centrocampo del Milan si è avvicinato a quello del Napoli? Si è avvicinato ma è ancora dietro. Ha dei ricambi di livello importante ora, ma il Napoli ha una qualità diversa ancora. Secondo me il Napoli ha il centrocampo migliore della Serie A".