Paganini sul mercato estivo: "Inter, Juve, Roma e Milan non mi hanno convinto"
A TMW Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Paganini, il quae ha commentato così il mercato estivo che si è da poco concluso: "La regina è stata il Napoli, partito molto avanti rispetto agli altri visti i soldi incassati da Kvara. Sono entrati poi altri soldi con Osimhen e ha chiuso un mercato molto importante. Poi c'è il Como, che sta facendo una politica per portarla a livelli europei. Mi è piaciuto il mercato della Fiorentina, ha rinnovato Kean, preso Piccoli, mentre Inter, Juve e Milan non mi hanno convinto, anche la Roma".
Se il centrocampo del Milan si è avvicinato a quello del Napoli? Si è avvicinato ma è ancora dietro. Ha dei ricambi di livello importante ora, ma il Napoli ha una qualità diversa ancora. Secondo me il Napoli ha il centrocampo migliore della Serie A".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan