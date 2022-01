Pagelle Gazzetta - Re Leao, serataccia per Kalulu

Secondo La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao è stato il migliore dei rossoneri nel match contro lo Spezia. Voto 7 per il portoghese, “sempre più Re Leao”, scrive la rosea. Bene anche Maignan e Ibrahimovic (6.5 per entrambi), sufficienza piena per Saelemaekers, Krunic, Messias e Calabria, poi solo voti negativi. A cominciare da Kalulu (4), il peggiore in campo secondo il quotidiano. Male anche Theo, Florenzi, Bakayoko e Diaz.