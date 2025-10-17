Panucci: "Allegri bravo ad entrare nella testa dei giocatori. Scudetto? Il Milan può fare qualcosa di buono"

Intervistato dai taccuini dei colleghi de Il Corriere della Sera, l'ex Christian Panucci ha parlato anche del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, dicendo ovviamente la sua anche su un campione eterno, senza età, come Luka Modric, non soffermandosi tanto sul suo valore ma su quello del campionato di Serie A.

L'ha stupita la rivoluzione di Max Allegri al Milan?

"È stato bravo a entrare nella testa dei giocatori e la squadra sembra essere partita con il piede giusto. Ha un ottimo gruppo, va detto che fae peggio dello scorso anno era difficile..."

È già strutturato il Diavolo per competere per il titolo?

"Avendo solo il campionato, può fare qualcosa di buono. Ma a mio avviso sul lungo periodo e per duellare con le big serve un grande difensore di esperienza".

Nella sua griglia chi c'è in pole?

"Napoli e Inter; anche la Juventus, senza Bremer, perde molto a livello di compattezza difensiva".

Stupito da Luka Modric?

"Pensa a fa girare la palla più velocemente degli altri. Però se a 40 anni eccelle in tal modo, dobbiamo farci due domande sul valore del campionato".