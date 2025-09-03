Papà Gimenez: "Nel modello sportivo e imprenditoriale del Milan, hanno investito 40 milioni in un giocatore che, dopo quattro mesi, avrebbero voluto prestare. Non mi entra nella testa"

Il papà di Santiago Gimenez, Christian, ex calciatore e attuale allenatore, è stato intervistato da ClaroSports, media sportivo messicano, sul momento del figlio, reso confusionario dalle sue prestazioni in campo e dalle insistenti voci sul suo addio al Milan poi non realizzatosi.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Cosa succederà ora?

“Dipende da Santi. Ma ho raccontato quello che sta passando. Nel modello sportivo e imprenditoriale del Milan, hanno appena investito 40 milioni di dollari in un giocatore che, dopo quattro mesi, avrebbero voluto prestare. Non mi entra nella testa. Non so se sia successo o meno, ma se ne è parlato in questo modo. Alla fine, tutto dipende da lui. Io so che Santi è in un club che ama e in cui vuole stare, e anche se se ne dovesse andare, la sua vita non è finita. La verità è che è molto felice al Milan. Gli è costato arrivarci, ci ha messo un po' ad arrivarci. Il Milan ti chiede ogni fine settimana. Dieci giocatori sono andati via da giugno a oggi e anche giocatori molto importanti, ma ho grande fiducia che farà una grande stagione".

GIMENEZ RIPARTE DA ZERO

Non si può dire che per Santiago Gimenez sia stata un'estate semplice. Il centravanti messicano, che ha vinto la Gold Cup con il Messico ma giocando poco, è rientrato a Milanello a inizio agosto, diverse settimane dopo rispetto al resto dei compagni di squadra, e lo ha fatto in un clima molto incerto con il club alla ricerca di una punta e che sembrava averlo scaricato. Non una situazione tanto lontana dalla realtà, dal momento che fino all'ultimo il Milan ha provato lo scambio con Dovbyk insieme alla Roma o comunque di farlo partire per fare spazio a un nuovo attaccante.

A imporsi è stato proprio Santiago Gimenez: il calciatore ha ascoltato varie proposte ma ha deciso di rimanere. Vuole affermarsi in rossonero e vuole farlo dopo che solo 8 mesi fa il Diavolo lo acquistava per oltre 30 milioni. Oggi, per questo, Tuttosport scrive: "Gimenez riparte da zero. Sfumata la cessione, ora deve convincere Allegri". Nel sottotitolo poi viene scritto: "Il messicano è chiamato ad alzare l'autostima e risalire le gerarchie. Altrimenti andrà via a gennaio".