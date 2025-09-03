Papà Gimenez racconta: "Ad un certo punto, hanno dubitato delle capacità di Santi. Tare e Allegri ci hanno parlato e..."

vedi letture

Il papà di Santiago Gimenez, Christian, ex calciatore e attuale allenatore, è stato intervistato da ClaroSports, media sportivo messicano, sul momento del figlio, reso confusionario dalle sue prestazioni in campo e dalle insistenti voci sul suo addio al Milan poi non realizzatosi.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: "A un certo punto, hanno dubitato delle sue capacità e delle due caratteristiche perché sia ​​l’allenatore che il direttore sportivo sono nuovi arrivati. Lo conosceranno allenandolo e lavorando con lui. Tare e Allegri hanno parlato con Santiago. Mi è risultato tutto strano perché ha giocato da titolare due partite su tre e un'amichevole. Ora c'è un po' di tranquillità con la nazionale, poi tornerà al Milan e vedremo cosa succederà. Credo che tutto questo servirà a tirar fuori la bestia che tiene dentro".

GIMENEZ RIPARTE DA ZERO

Non si può dire che per Santiago Gimenez sia stata un'estate semplice. Il centravanti messicano, che ha vinto la Gold Cup con il Messico ma giocando poco, è rientrato a Milanello a inizio agosto, diverse settimane dopo rispetto al resto dei compagni di squadra, e lo ha fatto in un clima molto incerto con il club alla ricerca di una punta e che sembrava averlo scaricato. Non una situazione tanto lontana dalla realtà, dal momento che fino all'ultimo il Milan ha provato lo scambio con Dovbyk insieme alla Roma o comunque di farlo partire per fare spazio a un nuovo attaccante.

A imporsi è stato proprio Santiago Gimenez: il calciatore ha ascoltato varie proposte ma ha deciso di rimanere. Vuole affermarsi in rossonero e vuole farlo dopo che solo 8 mesi fa il Diavolo lo acquistava per oltre 30 milioni. Oggi, per questo, Tuttosport scrive: "Gimenez riparte da zero. Sfumata la cessione, ora deve convincere Allegri". Nel sottotitolo poi viene scritto: "Il messicano è chiamato ad alzare l'autostima e risalire le gerarchie. Altrimenti andrà via a gennaio".