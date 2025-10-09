Parigi fischierà Rabiot? Deschamps: "È grande e vaccinato ma non dovrebbe accadere"

Nella giornata di domani la Francia scenderà in campo a Parigi per la gara di Qualificazione ai Mondiali 2026: avversaria di serata (calcio di inizio ore 20.45) sarà l'Azerbaijan. Una partita che interessa da vicinissimo il Milan che ha tre calciatori coinvolti nella nazionale transalpina: Maignan e i due nuovi acquisti Rabiot e Nkunku. In particolare ci si aspetta un'accoglienza ostile del Parc des Princes per il centrocampista ex Psg e Marsiglia che già era stato accolto dai fischi durante la sosta di settembre. Ne ha parlato Didier Deschamps in conferenza stampa, come riportato da L'Equipe.

Che accoglienza vi aspettate per Adrien Rabiot, dopo i fischi dei tifosi a settembre?

Non sono sicuro che fossero solo tifosi della nazionale francese. Non dovrebbe accadere, perché questi giocatori rappresentano la Francia, ma eravamo al Parc, lo stadio del club di Parigi. Adrien è grande e vaccinato – nel senso che ha esperienza – e ci è abituato. Inoltre, con la sua azione difensiva nel finale di partita, è riuscito a far cambiare idea a tutti. È solo rivalità locale, è già successo altrove, e per me non è assolutamente un criterio di scelta.