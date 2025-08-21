Parla l'avvocato di Rabiot: "Non si possono chiedere 15 milioni per un giocatore a un anno dalla scadenza"
In Francia continua a tenere banco il caso Adrien Rabiot che è stato ufficialmente inserito nella lista dei giocatori cedibili dall’Olympique Marsiglia dopo la rissa con Jonathan Rowe. Ai microfoni di RMC Sport, l’avvocato del centrocampista francese, Romuald Palao, ha dichiarato: "Se l’OM non vuole più tenere Adrien, bisognerà trovare un’altra soluzione. Non si possono chiedere 15 milioni per un giocatore a un anno dalla scadenza" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.
Rabiot è in cerca di una nuova squadra e sono già diversi i club che hanno chiesto informazioni sull'ex giocatore della Juventus. Nei giorni scorsi, il suo nome è stato accostato anche al Milan dove ora in panchina c'è Massimiliano Allegri, suo allenatore ai tempi della squadra bianconera.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan