Parla la Pimenta, agente di Gimenez: "Non lascerà il Milan"

Nelle ultime ore e negli ultimi giorni, dopo l'inizio non esaltante di stagione a livello personale, si sono fatte largo tra le indiscrezioni di mercato alcune voci che vorrebbero Santiago Gimenez lontano dal Milan. L'attaccante messicano, pagato oltre 30 milioni lo scorso gennaio, non ha avuto un impatto particolarmente brillante con l'universo rossonero e anche il fatto di aver cominciato più tardi la preparazione rispetto ai compagni in questa nuova stagione non pare averlo aiutato.

A smentire tutte le voci di un possibile addio dopo soli sei mesi ci ha pensato la sua agente Rafaela Pimenta, le cui parole sono state riportate da Fabrizio Romano sul proprio account X personale. Dice la Pimenta sul centravanti messicano rossonero, suo assistito: "Gimenez non lascerà il Milan. Posso garantire che le notizie (di una sua partenza, ndr) non sono vere. Lui resta al club".