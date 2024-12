Parolo: "Saelemaekers, a differenza di De Ketelaere, è stato più anni al Milan e non è mai stato quel giocatore che poi è venuto fuori"

Questa sera in Milan-Roma Alexis Saelemaekers farà ritorno a San Siro da avversario, dopo che in estate si è trasferito in giallorosso con la formula del prestito. Marco Parolo, nel podcast "Step on Football" su DAZN, ne parla così:

"Saelemaekers, a differenza di De Ketelaere, è stato più anni al Milan e non è mai stato quel giocatore che poi è venuto fuori al Bologna ed il giocatore che stiamo vedendo alla Roma. Non so se effettivamente a San Siro sarebbe riuscito a tirare fuori queste cose. Con Pioli era un’alternativa, se invece trovi un allenatore che ti vuole allora a quel punto viene fuori perché è un giocatore intelligente".