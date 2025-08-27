Pasotto: "Il Milan ha sprecato l'unico vantaggio, la possibilità di progettare con buon anticipo rispetto alla concorrenza"

Il mercato del Milan è sotto osservazione. La prima sconfitta in casa contro la Cremonese ha sollevato dubbi su come è stata gestita l'estate e sulle lacune evidenti ma ancora non colmate della rosa. Ne ha parlato anche Marco Pasotto, collega della Gazzetta dello Spor: "Il Milan si sta ritrovando a dover completare la rosa negli ultimi spiccioli di mercato nonostante sia partito per primo. Sprecato, in pratica, l'unico vantaggio di un'annata fallimentare, ovvero la possibilità di poter progettare quella successiva con buon anticipo rispetto alla concorrenza.

Continua il suo pensiero Marco Pasotto, collega della Gazzetta dello Sport, coinvolgendo nel discorso anche Max Allegri: "E sprecato l'anticipo, sempre rispetto alla concorrenza, con cui Allegri ha fatto scattare la stagione (tradotto: prima si inizia, prima si capiscono le esigenze della rosa, soprattutto da parte di un allenatore nuovo). E quindi ci si ritrova a fine agosto con il centravanti ancora da formalizzare e l'esigenza evidente di portarsi a casa un difensore centrale di spessore".