Pasotto: "La pratica Bari è stata archiviata senza far stropicciare gli occhi, ma Allegri è rimasto con buone sensazioni sulla pelle"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando Milan-Bari: "I 71 mila di San Siro – dato clamoroso -, il debutto di Modric fra gli osanna del Meazza, ovviamente il passaggio del turno, ma anche l’uscita di scena di Leao dopo un quarto d’ora per un guaio al polpaccio. Il mondo rossonero sembra non riuscire a spezzare la maledizione: anche nelle serate che, per svariati motivi, nascono come tutte da godere, spesso poi capita qualcosa che guasta la festa. Nei prossimi giorni si capiranno meglio le condizioni di Rafa, ma in una squadra dove all’appello in rosa manca un attaccante, perderne uno – basilare come lui – a pochi giorni dalla prima di campionato, lascia sensazioni sgradevoli. Il resto però è stato una festa, iniziata prima della partita col red carpet su cui sono saliti i nuovi acquisti, l’ultimo dei quali è stato sua maestà Modric al cospetto di uno stadio in pura estasi.

La pratica Bari è stata archiviata senza far stropicciare gli occhi alla gente rossonera, con un gol per tempo di Leao e Pulisic, ma nelle partite dentro-fuori quel che conta è passare oltre: a fine settembre si resterà in ambito pugliese, i sedicesimi porteranno in dote al Diavolo il Lecce. E comunque era una di quelle partite dove il più forte ha ovviamente tutto da perdere. Senza contare che mentre le altre big possono permettersi ancora un fine settimana di amichevoli e di messa a punto, il Diavolo no. Scontava la condanna del piazzamento nello scorso campionato. Allegri, squalificato, ha osservato dall’alto e alla fine è rimasto con buone sensazioni sulla pelle".