Pasotto: "Non è colpa di Allegri se Pavlovic svirgola, se Estupinan litiga con la palla, se Fofana tira in tribuna e Gimenez non protegge un pallone"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso a gazzetta.it sulle parole di Allegri al termine di Milan-Cremonese: "E' un anno che non siedo in panchina, spero di non combinare tanti danni...", sorrideva in vigilia Allegri. Era ovviamente un modo per esorcizzare l'emozione di tornare a bordo campo, e in uno stadio che gli ha voluto molto bene. Il suo Milan però rimane in una drammatica continuità: la desolazione della scorsa stagione è proseguita anche nel primo atto di quella nuova. Vecchi vizi, errori visti e rivisti.

Due su tutti: l'incapacità di scardinare squadre chiuse e compatte, e una fase difensiva friabile come una fetta biscottata. Due situazioni in cui le responsabilità vanno evidentemente in capo all'allenatore. Poi, però, parecchi danni li hanno combinati i suoi ragazzi. Perché non è colpa del tecnico se Pavlovic svirgola palloni a campanile in angolo e ne consegna gentilmente altri sui piedi altrui; non è colpa del tecnico se Estupinan con quella palla ci litiga come il suo peggior nemico; non è colpa del tecnico se Fofana invece di inquadrare lo specchio della porta mira al piccione appollaiato in balconata; e non è colpa del tecnico se Gimenez non riesce a proteggere un pallone nemmeno per sbaglio. Di base: in termini collettivi, manca qualità. E' pensiero comune che, senza Europa, questo campionato dovrebbe essere un'occasione ghiotta per il Diavolo: cadere in casa con una neopromossa al debutto, autorizza però pensieri poco sgradevolissimi".