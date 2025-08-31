Pasotto: "Perché non è arrivato un attaccante da 60 milioni? RedBird non identifica come strategia corretta un investimento così cospicuo su un solo giocatore"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'attacco del Milan: "Perché non è arrivato un attaccante da 60 milioni? Per filosofia aziendale. Elliott prima e RedBird poi, non identificano come strategia corretta un investimento così cospicuo su un solo giocatore. Non vale solo per l'attacco, ovviamente. Non si tratta nemmeno di budget da contenere, perché in questi anni gli investimenti sul mercato in entrata (anche a fronte di uscite importanti, certo) ci sono stati. Molti tifosi in questi giorni sommano il costo di Gimenez (28,5 milioni più ampi bonus) a quello di Nkunku (37), riflettono sul rendimento - non all'altezza - del messicano, sul punto interrogativo che aleggia sulla compatibilità tra i due, e concludono la riflessione sottolineando che sarebbe stato meglio puntare su un nome solo, fin dall'anno scorso, di alto livello. Un centravanti da 60 milioni però è scontato che abbia un ingaggio parametrato al suo valore: anche questo è un elemento che all'interno del club viene tenuto in considerazione".

IL PUNTO

Meno di 48 ore alla fine del calciomercato e il Milan è al lavoro per due operazioni non semplici ma cruciali per completare e sistemare la formazione di Massimiliano Allegri in vista del proseguo della stagione.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Rabiot, Max spera. Akanji: no al Milan", facendo un po' il punto su quelle che sono le questioni riguardanti il centrocampo e la difesa. Per quanto riguarda la prima la trattativa con il Marsiglia e mamma Veronique non è semplice, anche perché ambo le parti si stanno dimostrando degli ossi particolarmente duri da convincere. Fronte Akanji, invece, il difensore ha rifiutato la proposta economica del Milan perché vuole giocare la Champions, motivo per il quale la dirigenza rossonera avrebbe spostato la propria attenzione su altri due profili: Joe Gomez e Juan Foyth