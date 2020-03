Pasqualin: "Lentini scettico sul Milan, poi nell'incontro con Galliani e Braida..."

Claudio Pasqualin, ex procuratore di Lentini, ha raccontato ai microfoni di Tuttomercatoweb gli aneddoti del suo trasferimento al Milan: "Nel 1992 Lentini entra nel mirino di Milan e Juventus, tra il Toro e il Milan c'è un accordo, al punto che viene siglato un precontratto con un termine che scade il 30 giugno. Il presidente del Torino tenta un doppio gioco, facendo l'occhialino anche alla Juventus. Arriviamo al 30 giugno quando il precontratto avrebbe perso efficacia. Al mattino c'è una riunione a casa di Boniperti, dove mi reco con Lentini e il mio socio Andrea D'Amico. Il contratto che ci offriva la Juventus era inferiore a quello del Milan, ma il problema era venir via senza avere fermato. Riuscimmo ad uscire differendo la conclusione dell'eventuale accordo. Ci fermammo in un bar per mangiare un toast e chiesi a Gigi di andare a Milano, lui non era molto convinto, ma alla fine la spuntai. Nel frattempo Galliani aveva chiamato una ventina di volte. Nella mia macchina c'era una copia del Guerin Sportivo con Marco Simone in copertina e Lentini disse: "E io dovrei mettermi questa maglia qui?".

"Avevo la macchina in riserva ma non mi fermai a nessun distributore per paura che il giovanotto mi scappasse. Intorno alle 18:20 riuscimmo ad arrivare a Milano, chiamai Galliani che mi disse di aspettarlo lì e dopo dieci minuti un macchinone inchiodò davanti all'albergo e scesero Galliani con il fido Ariedo Braida. Entrammo nella hall dell'hotel dove il portiere stava assegnando una camera ad una coppietta probabilmente clandestina, mentre Galliani da dietro si sbracciava chiedendo la sala riunioni. Ci fu data la sala riunione che era da almeno cento persone. Noi cinque ci sedemmo lì, Lentini improvvisamente chiede la penna e decide di firmare il contratto. Galliani e Braida si fiondano fuori, si precipitano in lega e depositano il contratto più o meno in tempo".