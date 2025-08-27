Verso Lecce-Milan, le curiosità e i precedenti della sfida

Dopo il brutto KO casalingo all’esordio contro la Cremonese, il Milan di Allegri è chiamato subito a rialzare la testa. Venerdì alle 20.45 sarà di scena al Via del Mare di Lecce contro i pugliesi, in una gara che si preannuncia difficile, anche perché i giallorossi vengono dallo 0 a 0 di Genova e vorranno ottenere i tre punti nella prima in casa davanti ai propri tifosi.

I precedenti in Serie A fra le due squadre sono 19, con un bilancio che vede il Milan in vantaggio con 8 vittorie, 10 pareggi e una sola sconfitta, con 35 reti segnate e 23 subite.

L’ultimo match si è giocato l’8 marzo 2025 e il Milan dopo essere andato sotto di due reti (doppietta di Krstovic) è riuscito a capovolgere la situazione nella ripresa grazie alla doppietta di Pulisic e all’autorete di Gallo.

L’11 novembre 2023 il match si chiuse con uno spettacolare 2 a 2. Giroud e Reijnders portano avanti il Milan di due goal nel giro di sette minuti, ma nella ripresa, prima Sansone poi Banda fissano il punteggio sul pareggio. Nel finale successe di tutto: prima un palo di Sansone a Maignan battuto, poi l’espulsione di Giroud per proteste e in pieno recupero un eurogol annullato dal VAR a Piccoli per un leggero fallo ai danni di Thiaw, prima della conclusione.

L’unica sconfitta del Milan risale al 1° aprile 2006, quando il Milan di Ancelotti perse 1 a 0 a causa della rete di Konan. Rossoneri che scesero in campo con diverse seconde linee, anche perché la partita cadde a ridosso della doppia sfida di Champions League contro il Lione.

Sarà la prima volta che Lecce – Milan si giocherà la seconda giornata di campionato, ma non nel mese di agosto. Il 29 agosto 1993 il Milan vinse 1 a 0 grazie al goal di Boban, mentre sei anni più tardi (29 agosto 1999) il match si chiuse con il punteggio di 2 a 2: per i rossoneri andarono a segno Weah e Shevchenko, mentre per i pugliesi timbrarono il cartellino Savino e Lucarelli.