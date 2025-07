Passerini: "Allegri parla di quarto posto? È realismo saggio. In questo momento ci sono squadre più forti"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle parole di Massimiliano Allegri in conferenza: "Credo che il piano di Allegri sia anche un piano diverso. In questo momento, il tecnico parla con realismo perché la squadra nelle condizioni attuali può puntare al quarto posto. È una idea saggia: vediamo dove siamo più avanti nella stagione e poi si vedrà. Non sono parole che escludono il Milan dalla corsa Scudetto, ma sicuramente conferma che ci sono squadre più forti. Sono state frasi molto lucide, è un realismo saggio: in questo momento il Milan non può ambire allo Scudetto perché c'è tanto da fare sul mercato".

LA PROBABILE FORMAZIONE DI MILAN-ARSENAL

Alle ore 13.30 italiane di domani il Milan scenderà in campo per il primo test ufficiale della pre season contro l'Arsenal. L'obiettivo è comunque ben figurare e cominciare a rodare per bene gambe e schemi in vista di una stagione dove l'obiettivo minimo sarà quello di tornare in Champions League, Massimiliano Allegri docet.

Contro i Gunners, però, il tecnico rossonero dovrà fare fronte alle prime assenze, ovvero quelle di Fofana e Jimenez, che si sono fermati per dei leggeri problemi fisici secondo La Gazzetta dello Sport. A fronte di questo la probabile formazione del nuovo Milan di Allegri contro l'Arsenal dovrebbe essere la seguente: Maignan; Saelemaekers, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi; Loftus Cheek, Ricci, Musah; Pulisic, Colombo, Leao