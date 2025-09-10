Passerini: "Chi vive Milanello racconta di un Modric esempio per i compagni: leadership va oltre il campo"
Luka Modric ieri ha festaggiato i 40 anni e lo ha fatto con una festa insieme a tutta la sua famiglia, all'indomani della sua 190esima gara con la Croazia, vinta contro il Montenegro per 4-0 e in cui il centrocampista rossonero ha fornito un assist per il primo gol dei suoi. Oggi il fuoriclasse del calcio mondiale sarà di nuovo a Milanello e lavorerà con i compagni per il prossimo impegno contro il Bologna. Sulle colonne del Corriere della Sera, il collega Carlos Passerini ha parlato di Modric e di ciò che sarà la sua esperienza in questa stagione.
Le parole di Passerini su cosa ha già fatto vedere Luka Modric in poche apparizioni in rossonero: "A ogni tocco di palla, a San Siro parte un boato che spezza il silenzio (polemico) degli ultrà. La sua leadership però va oltre il campo: chi vive Milanello giorno per giorno racconta di un Luka che offre l'esempio ai compagni, specialmente quelli più giovani. È fra i primi ad arrivare, fra gli ultimi ad andarsene. Una mentalità da campione vero, che non si accontenta di partecipare. Ci sarà un motivo se ha vinto sei Champions League"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan