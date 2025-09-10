Passerini: "Chi vive Milanello racconta di un Modric esempio per i compagni: leadership va oltre il campo"

vedi letture

Luka Modric ieri ha festaggiato i 40 anni e lo ha fatto con una festa insieme a tutta la sua famiglia, all'indomani della sua 190esima gara con la Croazia, vinta contro il Montenegro per 4-0 e in cui il centrocampista rossonero ha fornito un assist per il primo gol dei suoi. Oggi il fuoriclasse del calcio mondiale sarà di nuovo a Milanello e lavorerà con i compagni per il prossimo impegno contro il Bologna. Sulle colonne del Corriere della Sera, il collega Carlos Passerini ha parlato di Modric e di ciò che sarà la sua esperienza in questa stagione.

Le parole di Passerini su cosa ha già fatto vedere Luka Modric in poche apparizioni in rossonero: "A ogni tocco di palla, a San Siro parte un boato che spezza il silenzio (polemico) degli ultrà. La sua leadership però va oltre il campo: chi vive Milanello giorno per giorno racconta di un Luka che offre l'esempio ai compagni, specialmente quelli più giovani. È fra i primi ad arrivare, fra gli ultimi ad andarsene. Una mentalità da campione vero, che non si accontenta di partecipare. Ci sarà un motivo se ha vinto sei Champions League"