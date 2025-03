Passerini: "La società ha confermato Conceiçao. E chi gli sta vicino dice che non intende dimettersi"

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla posizione di Sergio Conceiçao dopo l'ennesima sconfitta del suo Milan, subita ieri a San Siro contro la Lazio, che ha portato i rossoneri al nono posto in classifica: "Dirigenza contestatissima ieri a San Siro. La società ha confermato la fiducia a Sergio Conceiçao, quindi Conceiçao resta al suo posto: ci sarà lui a Lecce sabato, altra partita - ennesima - che il Milan non può permettersi di perdere e di fallire. È, però, chiaramente una situazione in divenire. Conceiçao non intende dimettersi. Molti si chiedono se non gli converrebbe dimettersi, ma non lo farà, anche per un senso di orgoglio. Chi gli sta vicino assicura che non ha intenzione di farlo. Bisogna rispettare questa sua volontà di non mollare. Poi è chiaro che la società dovrà fare le sue riflessioni. Io non credo che Conceiçao sia il primo responsabile di questo disastro.

Il Milan continua con questo show indegno e questa squadra non può essere così scarsa, non da nono posto, non con queste distanze dalle prime. La situazione Conceiçao, comunque, andrà monitorata di settimana in settimana, perché se dovesse precipitare ulteriormente la società sarà costretta a fare delle scelte. Tassotti, eventualmente, potrebbe essere una soluzione: un padre della patria, un pacificatore".