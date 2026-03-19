Pastore commenta: “Presidente La Russa spesso portavoce di vicende trascurabili, il momento politico richiede altri interessi”

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Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, ha commentato, le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa sulle polemiche in merito alle decisioni arbitrali. Queste le sue parole:

"Mi ha colpito tra i tantissimi virgolettati in calce alle polemiche del weekend una frase del presidente del senato, seconda carica dello stato, Ignazio La Russa, intervenuto durante la puntata de La politica nel pallone su Rai gr parlamento.

Le parole del Presidente Ignazio La Russa: "Gli errori non sono solo contro l'Inter anche se non sono stati particolarmente contro l'Inter, mi sembra che gli altri abbiano proprio bisogno di resettarsi, di trovare un'omogeneità che manca e a volte anche una competenza che manca e quindi se uno non è buono per il re, dicevano una volta dei militari, non è buono neanche per la regina' (riferendosi agli arbitri che una volta facevano gli arbitri e ora fanno solo i var). Così anche nel calcio non dimentichiamo l'importanza della Juventus e del Milan di Berlusconi che ha determinato naturalmente un orientamento meno favorevole all'Inter rispetto a queste squadre. Solo col tempo potrà riequilibrarsi, vedo le facce di certi commentatori televisivi, specie quelli di DAZN, vedo proprio la sofferenza quando devono parlare troppo bene dell'Inter. Pazienza per noi è un piacere doppio quando vinciamo"

Pastore: "A parte che il momento politico sociale economico politico forse credo richiederebbe altri tipi di interessi e altri tipi di interventi, ma per quale motivo la seconda carica dello stato secondo voi deve criticare in maniera fondamentalmente sbagliata l'operatore televisivo che ha acquistato i diritti della Serie A e non mi pare sia un coacervo di interisti come non lo è di nessun'altra fede calcistica. I misteri della politica italiana sono sempre più fitti, spessi, il presidente Ignazio La Russa spesso ne incarna parecchi e si fa portavoce di queste vicende totalmente trascurabili e che per qualche motivo siamo costretti a parlare e raccontare"