Pastore dà sv al mercato del Milan: "Deriva dal fatto che non ho capito proprio cosa abbiano voluto fare"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sul calciomercato del Milan: “Voto complessivo: senza voto. Non ho capito la chiave di questo mercato, né la dimensione che ha preso. Il ds ha improvvisamente capito il cambio modulo, ma in realtà tutta l’estate Allegri ha giocato 3-5-2, e bastava vedere il suo storico recente. La difesa è il reparto più debole, non è migliorata e non sono arrivati i rinforzi promessi. Il centrocampo è persino abbondante, con 6 giocatori per 3 ruoli, ma sugli esterni il Milan è decisamente deficitario, soprattutto in un modulo come il 3-5-2, e le riserve ora sono Bartesaghi e Athekame: 0 minuti fin ora. In attacco c’è da capire cosa intende fare Allegri, e questo non lo sappiamo. Scopriremo già da Milan-Bologna se e come giocherà Nkunku. Il mio senza voto finale deriva dal fatto che non ho capito proprio cosa abbiano voluto fare. Gimenez ha del buono, ed è il dovere dell’allenatore tirarne fuori il potenziale, anche se non è il suo giocatore ideale.

Sono curioso di vedere la parte autunnale della stagione, dove il Milan dovrà evitare i problemi dell’anno scorso tra confusione e cambi modulo, e credo che Allegri le sue idee, chiare e semplici, le abbia. Penso che i rossoneri abbiano le carte in regola per arrivare tra le prime 4”.