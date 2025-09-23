Pastore: "Modric uomo per ogni stagione e ogni superficie, non ha problemi ad adeguarsi"

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato così del Milan a Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio: "La squadra ha in campo dei formidabili trasmettitori del pensiero di Allegri. Rabiot è venuto per questo. E Modric, uomo per ogni stagione e ogni superficie, non ha problemi ad adeguarsi. Gli altri si adeguano dopo. Al contrario dell'anno scorso quando c'erano due o tre tarlo nello spogliatoio.

La difesa, meno forte di altri reparti, l'ha sistemata con l'arrivo di Rabiot. Sono curioso di vedere come Leao si inserirà, immagino che prenderà il posto di Gimenez che ha lavorato tanto al buio ma che a Udine ha sbagliato un gol imperdonabile".