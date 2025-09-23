Trevisani: "La versione di Estupinan di queste prime quattro partite è già meglio di quella di Theo della scorsa stagione"

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, ha detto la sua su Pervis Estupinan, esterno sinistro del Milan preso in estate dal Brighton: "Io continuo a dire che Estupinan è un ottimo calciatore. E la versione di Estupinan di queste prime quattro partite è già meglio di quella di Theo Hernandez della scorsa stagione. Non di Theo in assoluto, ma del Theo dell'anno scorso sì".

Questa la classifica della Serie A dopo le prime quattro giornate:

Serie A, la classifica aggiornata

Napoli 12 (4 partite giocate)

Juventus 10 punti (4)

Milan 9 (4)

Roma 9 (4)

Atalanta 8 (4)

Cremonese 8 (4)

Como 7 (4)

Cagliari 7 (4)

Udinese 7 (4)

Inter 6 (4)

Bologna 6 (4)

Torino 4 (4)

Lazio 3 (4)

Sassuolo 3 (4)

Hellas Verona 3 (4)

Fiorentina 2 (4)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 1 (4)

Lecce 1 (4)