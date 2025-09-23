Trevisani: "La versione di Estupinan di queste prime quattro partite è già meglio di quella di Theo della scorsa stagione"
Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, ha detto la sua su Pervis Estupinan, esterno sinistro del Milan preso in estate dal Brighton: "Io continuo a dire che Estupinan è un ottimo calciatore. E la versione di Estupinan di queste prime quattro partite è già meglio di quella di Theo Hernandez della scorsa stagione. Non di Theo in assoluto, ma del Theo dell'anno scorso sì".
Questa la classifica della Serie A dopo le prime quattro giornate:
Serie A, la classifica aggiornata
Napoli 12 (4 partite giocate)
Juventus 10 punti (4)
Milan 9 (4)
Roma 9 (4)
Atalanta 8 (4)
Cremonese 8 (4)
Como 7 (4)
Cagliari 7 (4)
Udinese 7 (4)
Inter 6 (4)
Bologna 6 (4)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Sassuolo 3 (4)
Hellas Verona 3 (4)
Fiorentina 2 (4)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 1 (4)
Lecce 1 (4)
